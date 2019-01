Van oprolbare tv tot slim toilet: dit is er te zien op techbeurs CES

Maar ook grote concurrent Samsung zit niet stil. Het techbedrijf presenteerde een nieuwe versie van 'The Wall'-tv. Dit zijn televisies waarbij het scherm naar eigen voorkeur groter of kleiner te maken is door er extra panelen aan te bevestigen.

Vorig jaar presenteerde het bedrijf een 146 inch-versie van dit model, dit jaar is er een 75 inch én een 219 inch-variant aan de line-up toegevoegd. Er is ook 'The Window'-variant, waarbij de tv is aan te passen naar allerlei lengtes en breedtes, net als een raam.

Gepersonaliseerd je billen afvegen

Een terugkerend thema op de beurs is de integratie van slimme assistenten in producten. 'Alexa' van Amazon en de Google Assistant worden in veel producten die op de CES te zien zijn, meegeleverd. Het gevoel is dat als je apparaat niet slim is, het niet meetelt. Iets wat vorig jaar en het jaar daarvoor ook al speelde.

Een opmerkelijk voorbeeld is een slim toilet van Kohler, een bedrijf dat naast toiletten onder andere douches levert. Wie 'Numi 2.0' koopt (ook weer een product dat vorig jaar al te zien was) krijgt een toilet dat "gepersonaliseerd schoonmaakt en droogt", de wc-bril verwarmt en slimme assistent Alexa heeft ingebouwd, om zo bijvoorbeeld de ingebouwde speakers en sfeerverlichting te kunnen bedienen. Je moet er wel minimaal 7000 dollar voor neertellen.