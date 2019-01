Erdogan geeft Trump-adviseur Bolton veeg uit de pan over Syrië

De Turkse president Erdogan heeft in een toespraak voor partijgenoten scherpe kritiek geuit op de Amerikaanse veiligheidsadviseur Bolton. Die heeft volgens hem een ernstige fout gemaakt door eisen te stellen aan Turkije's militaire rol in Syrië, na het vertrek van de Amerikanen.

Bolton was sinds gisteren in Ankara om met zijn Turkse ambtgenoot te praten over het beschermen van de Koerden in Noord-Syrië. Hij wil dat Turkije de veiligheid van de Koerdische YPG-strijders garandeert zodra de Amerikaanse militairen zijn vertrokken. Die strijders zijn bondgenoten van de VS.

Turkije ziet de YPG-milities juist als een verlengstuk van terreurorganisatie PKK en bereidt een nieuwe militaire interventie in Noord-Syrië voor. "Zij die zich in deze 'terreurcorridor' bevinden, zullen hun verdiende loon krijgen", zei Erdogan.