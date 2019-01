Hogere prijzen, vooral door gas en elektra

Het leven is in de maand december twee procent duurder geworden, net zoveel als in de maand november. De stijging wordt vooral veroorzaakt door duurdere kleding en de hogere prijzen van vakantieparken. Benzine daarentegen werd goedkoper, net als vliegtickets.

De consumentenprijzenindex meet de prijsontwikkeling van boodschappen, energie, huur, kleding, schoenen en benzine, en voor diensten zoals verzekeringen, horeca en de kapper.

Over het hele jaar genomen liggen de consumentenprijzen in 2018 1,7 procent hoger dan in 2017. Het is de grootste stijging sinds 2013, die vooral het gevolg was van de verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent. De inflatie was de voorbije jaren erg laag, in 2015 en 2016 zelfs rond de nul procent.