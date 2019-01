OM onderzoekt mogelijke omkoping bij grondverkoop NS

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de verkoop van grond langs het spoor in Nederland door de NS. Een woordvoerder meldt dat aan het AD. Bij de verkoop van 645 hectare grond in 2014 is mogelijk sprake geweest van omkoping.

Het OM wil alleen bevestigen dat er in deze zaak twee verdachten in beeld zijn. Het onderzoek van het OM richt zich niet op de NS of ProRail, justitie kijkt of de koper gebruikmaakte van voorkennis over een concurrent.

Miljoenenstrop

In 2010 en 2014 verkocht de NS honderden stukken grond langs het spoor aan twee verschillende bedrijven, RailSide en Bakkhe Vastgoed. Ze kregen de grond voor een klein bedrag en ook nog eens miljoenen euro's extra voor het onderhoud ervan.

De stukken grond waren eerder aangeboden aan ProRail, maar dat besloot niet tot aankoop over te gaan. De NS benaderde daarna andere bedrijven.

Jaren later bleek ProRail het land alsnog nodig te hebben voor spoorverbreding en het plaatsen van bijvoorbeeld hekken en spoorbruggen. De stukken grond werden in 2017 voor respectievelijk 18,1 miljoen euro en 15 miljoen euro teruggekocht.

Aandeelhouder

De verkoop van NS-grond aan Bakkhe Vastgoed in 2014 wordt volgens het AD nu door het OM onderzocht. RailSide was in 2014 ook in de race voor die aankoop, maar denkt dat een voormalig aandeelhouder kennis over hun voorstel heeft doorgespeeld aan Bakkhe Vastgoed. Met die informatie zou Bakkhe Vastgoed de aanbesteding vervolgens hebben gewonnen, schrijft de krant.

Het OM wil volgens de krant niet bevestigen of de eigenaar van het bedrijf één van de twee betrokken verdachten is.