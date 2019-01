Rode Kruis: vakantiegangers niet goed voorbereid op natuurrampen

Veel Nederlanders weten niet goed wat ze moeten doen als ze tijdens een vakantie met een natuurramp te maken krijgen.

Uit een enquête onder ruim 700 mensen door het Rode Kruis blijkt dat bijna 80 procent niet weet wat ze moeten doen bij een aardverschuiving. Voor een aardbeving is dit bijna 60 procent, voor een overstroming iets minder en voor een orkaan 63 procent.

Het is belangrijk om van tevoren kennis op te doen, zegt woordvoerder Iris van Deinse. "Je weet natuurlijk nooit hoe je reageert in zo'n situatie, maar met een goede voorbereiding is de kans groter dat je leed voorkomt."

Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze bij een aardbeving zo snel mogelijk een gebouw moeten verlaten, maar vluchten kan gevaarlijk zijn. "Er vallen dan heel veel gewonden. Het is beter om te zorgen voor een veilige plek, bijvoorbeeld onder een sterk bureau. En als je in bed ligt, kan het beter zijn om jezelf te beschermen met een kussen en je op te rollen totdat het niet meer schudt."

Muskietennet

In gebieden waar tsunami's voorkomen is het goed te weten wat de evacuatieroute is. "Net zoals je je koffer inpakt en bijvoorbeeld denkt aan een muskietennet en deet, denk ook aan wat de risico's zijn en lees het reisadvies goed."

De afgelopen jaren waren er diverse rampen in gebieden waar toeristen komen, zoals in Thailand, Indonesië, Italië, Griekenland en op de Cariben. Voor de helft van de Nederlanders heeft de kans op natuurgeweld geen invloed op de keuze van een vakantiebestemming, blijkt uit de enquête.

Vorige maand spraken wij met Thimo Grutters die in augustus vorig jaar op Lombok een aardbeving meemaakte. Bekijk hier zijn verhaal: