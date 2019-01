Guatemala wijst anti-corruptiecommissie VN de deur

Guatemala stuurt een anti-corruptiecommissie van de Verenigde Naties het land uit. De Guatemalteekse president, Jimmy Morales, die zelf beschuldigd wordt van corruptie, verwijt de commissie machtsmisbruik.

De anti-corruptiecommissie (CICIG) werd tien jaar geleden aangesteld en luidde het einde in van de vorige president in 2015. De commissie wil ook Morales vervolgen voor misbruik van campagnegelden, maar kreeg het niet voor elkaar zijn immuniteit op te heffen.

De CICIG heeft als buitenlandse commissie de bijzondere bevoegdheid zelf strafrechtelijk onderzoek te doen en in samenwerking met het plaatselijke Openbaar Ministerie mensen aan te klagen. Ook tegen veel andere leden van de Guatemalteekse elite loopt een onderzoek of proces.

Dwars

Morales zit de anti-corruptiecommissie al tijden dwars. Verschillende keren probeerde hij vergeefs het Columbiaanse hoofd van de commissie Guatemala uit te werken of hem het land niet meer in te laten - waar hij vorig jaar twee weken in slaagde.

In augustus zei Morales ook het mandaat van de VN-commisie niet te verlengen na september dit jaar. Nu zegt de Guatemalteekse minister van Buitenlandse Zaken de afspraken met de VN voortijdig te beƫindigen.

VN-secretaris-generaal Guterres reageert "sterk afwijzend" op het besluit. Guterres schrijft in een reactie dat hij ervan uitgaat dat Guatemala zijn juridische verplichtingen zal nakomen.