Dobberende My Little Pony's in Noordzee bieden kansen voor wetenschap

Een team van oceanografen wil het ongeluk met de gezonken zeecontainers van schip MSC Zoe aangrijpen om onderzoek te doen naar plastic dat in zee belandt. Wetenschapper Erik van Sebille van de Universiteit Utrecht schrok toen hij hoorde dat er zoveel rommel in de Noordzee terecht was gekomen. "Maar al best snel dacht ik: dit is ook een best mooi experiment."

Vorige week verloor een groot schip van een Duitse rederij 281 containers op zee. Daardoor belandden in een klap veel spullen in de Noordzee en op de stranden van de Waddeneilanden. Van My Little Pony-speelgoed tot flatscreentelevisies. Een deel daarvan is aangespoeld, de rest dobbert op zee of ligt op de zeebodem.

