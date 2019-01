Kevin Spacey laat 'ontlastend bewijsmateriaal' veiligstellen

Acteur Kevin Spacey is voor het eerst voor de rechter verschenen in de misbruikzaak tegen hem. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in 2016 een 18-jarige medewerker van een café dronken heeft gevoerd en aangerand.

Spacey zei niets tijdens de zitting, waarbij hij verplicht aanwezig moest zijn. Via zijn advocaat liet de 59-jarige acteur weten dat hij onschuldig is. Op verzoek van de advocaat bepaalde de rechter dat het vermeende slachtoffer mogelijk ontlastende berichten in zijn telefoon moet bewaren.

Bier en whiskey

De zaak kwam in november 2017 aan het rollen, toen tv-journaliste Heather Unruh de Netflix-acteur ervan beschuldigde dat hij haar tienerzoon ruim een jaar eerder in café The Club Car op het eiland Nantucket (Massachusetts) heeft aangerand. Spacey zou hem bier en whiskey hebben gegeven en zich daarna aan hem hebben vergrepen.

Een maand eerder was Spacey al in opspraak geraakt door een beschuldiging van acteur Anthony Rapp. Die zei dat Spacey hem in 1986 had proberen te verleiden. Rapp was toen 14 jaar. Spacey heeft zich daarvoor verontschuldigd en werd door Netflix uit de serie House of Cards gezet.

