Kinderen pinnen te nonchalant, en dit kun je er als ouder tegen doen

Vijf tips van het Nibud en banken voor ouders

- Geef kinderen een pinpas, zodat ze alvast kunnen wennen voor ze naar de middelbare school gaan;

- Het is belangrijk dat kinderen leren kijken naar hun af- en bijschrijvingen, ouders moeten dat mogelijk maken;

- Stel een zakgeldcontract op met je kind. Maak afspraken over hoeveel een kind kan krijgen en hoe het uitgegeven kan worden;

- Maak ook een spaarplan zodat kinderen leren om geld opzij te leggen. Het liefst zonder doel zodat een kind in alle gevallen leert te sparen;

- Leer een kind stapsgewijs met kleinere bedragen geld uit te geven zodat ze leren dat het zakgeld niet gelijk allemaal hoeft te worden uitgegeven.