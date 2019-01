Overheidspersoneel dupe van shutdown: 'We worden gegijzeld'

De shutdown van de Amerikaanse overheid duurt nu al 17 dagen. Het record van 21 dagen (uit 1995) nadert, en een oplossing is nog niet voorhanden. De dupe van het dichtgooien van een deel van de overheidsdiensten zijn ambtenaren. Zij krijgen nu geen loon.

De overheid kwam deels tot stilstand door een conflict dat president Trump met de Democraten heeft over de begroting. Hij wil dat er 5,6 miljard dollar vrijgemaakt wordt voor de muur die hij op de grens met Mexico wil bouwen. De Democraten weigeren hier zo veel geld voor vrij te maken.

Sinds de shutdown is 75 procent van de federale overheid nog steeds in werking. Veel diensten moeten open blijven omdat ze noodzakelijk zijn om het land draaiende te houden. Een kwart van het personeel zit nu onbetaald thuis, omdat bijvoorbeeld nationale parken en musea tijdelijk dicht kunnen. De overheidsdiensten die nu gesloten zijn, bieden werk aan 800.000 mensen. Ze zijn volgens The Washington Post goed voor een totaal salaris van 1,4 miljard dollar per week.

Pionnen

"Wij zijn de pionnen in een politiek schaakspel", zegt Nora Brooks tegen persbureau AP. Ze weet hoe het werkt. "Dit is niet mijn eerste shutdown. Ik werk al 25 jaar bij de federale belastingdienst." Terwijl ze thuiszit probeert ze kosten te besparen. "Ik heb mijn trui met capuchon aan, want ik weet dat ik het best mijn thermostaat lager kan zetten, zodat de stroomrekening deze maand niet zo hoog is."

Brooks vindt het oneerlijk dat ze slachtoffer is van het conflict. "Doordat ze ons loon inhouden worden we eigenlijk gegijzeld, terwijl zij onderling vechten over politieke kwesties." Samen met 400.000 andere mensen heeft ze nu gedwongen verlof. Een andere groep van 400.000 mensen moet doorwerken, maar krijgt daar nu niet voor betaald.

Verwacht wordt dat beide groepen hun loon weer gestort krijgen als de overheid weer volledig in werking is. Zo is dat bij eerdere shutdowns in ieder geval geweest. "Maar die garantie is er niet", zegt Ryan Hermelijn van Bureau Washington. "Voor de thuiszitters wordt dat meestal ook wel geregeld."

Maar niet iedereen die voor de overheid werkt valt onder deze regeling.

Geen contract

"Ik zit wat dat betreft in een interessante positie", zegt Chris Erickson. Hij werkt als softwareontwikkelaar voor de overheid, maar heeft geen vast contract. "Dat betekent dat ik nu niet mag werken en achteraf ook geen loon krijg. Ik word nu gedwongen om vakantiedagen op te nemen en als het langer duurt, zit ik zonder inkomen thuis."

Erickson vult zijn dagen nu thuis en probeert toch nog nuttig te zijn: