Peter R. de Vries geeft telefoongesprek met Holleeder aan OM

Misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft een opname van een gesprek uit 2011 met crimineel Willem Holleeder aan het Openbaar Ministerie gegeven. De opname is toegevoegd aan het dossier van de strafzaak tegen Holleeder, die ervan wordt verdacht dat hij de opdrachtgever is van vijf liquidaties.

Volgende week zal De Vries tijdens de rechtszaak als getuige worden gehoord over de opname. Het betreft een telefoongesprek dat De Vries voerde op het kantoor van Holleeders toenmalige advocaat Stijn Franken. Holleeder zat op dat moment in de gevangenis wegens afpersing.

Het gesprek, dat een uur zou hebben geduurd, volgde op een vertrouwelijke brief die Holleeder aan De Vries had gestuurd en die vorig jaar al aan het strafdossier werd toegevoegd.

Opmerkelijk

Volgens NRC Handelsblad, dat de opname heeft beluisterd, vertelt Holleeder onder meer gedetailleerd over zijn samenwerking met Dino Soerel en Stanley Hillis, die begin 2011 werd geliquideerd. Dat is opmerkelijk, omdat Holleeder in de rechtszaal steeds heeft ontkend dat hij zakelijke banden met hen had.

Zowel de brief als het gesprek was wat Holleeder betreft strikt vertrouwelijk; hij wilde dingen vertellen die pas openbaar mochten worden als hij zou worden vermoord. Maar nadat De Vries door Holleeder met de dood was bedreigd, voelde de journalist zich niet meer gebonden aan geheimhouding.

'Vrijwel niks nieuws'

De Vries gaf de brief daarom afgelopen voorjaar aan het OM en werd daarover ook al gehoord als getuige. Het OM noemde de brief toen "cruciaal" en "zeer belastend". Holleeder weigerde er vragen over te beantwoorden.

Holleeders huidige advocaat Sander Janssen zegt op Twitter dat het telefoongesprek met De Vries "vrijwel niks nieuws" bevat; zo zou er niets worden gezegd over liquidaties. Verder wil Janssen er niets over kwijt; hij zal erop reageren op de zitting, "waar het hoort".