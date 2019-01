Parijs herdenkt aanslag op Charlie Hebdo

In Parijs is vanmorgen de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo herdacht. Daarbij kwamen in 2015 tien medewerkers van het tijdschrift en twee agenten om het leven.

Bij de herdenking voor de deur van het voormalige kantoor van Charlie Hebdo was de huidige hoofdredacteur Laurent Sourisseau aanwezig. Ook de ministers van Binnenlandse Zaken, Cultuur en Justitie woonden de herdenking bij.

Cartoonisten

Op 7 januari 2015 drongen twee Algerijnse broers het pand van Charlie Hebdo binnen. Op de redactie schoten ze tien mensen dood, onder wie de hoofdredacteur van het blad en een aantal cartoonisten. Een agent die het pand bewaakte, werd op straat geëxecuteerd. Een paar straten verderop werd een andere agent omgebracht. De broers werden twee dagen later doodgeschoten door de politie.

Bij gerelateerde aanslagen in de dagen na de aanval op Charlie Hebdo kwamen in Parijs nog eens vijf mensen om. Een politieagent werd doodgeschoten in een buitenwijk en in een Joodse supermarkt werden vier mensen bij een gijzeling gedood.

Het vermoedelijke brein achter de aanslag op Charlie Hebdo werd in december vorig jaar in Djibouti gearresteerd en uitgeleverd aan Frankrijk.