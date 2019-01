Honderd Turkse militairen opgepakt wegens Gülen-verdenking

In Turkije zijn opnieuw honderd militairen opgepakt omdat ze verdacht worden van banden met de geestelijke Fethullah Gülen. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu leidde een onderzoek naar gesprekken die de vermeende Gülen-aanhangers via telefooncellen voeren tot hun arrestatie.

Turkije verdenkt de in Amerika wonende Gülen van het opzetten van de mislukte militaire coup in 2016, waarbij ruim 250 doden vielen. Sindsdien zijn meer dan 77.000 Turken opgepakt op verdenking van banden met de geestelijke. 150.000 mensen - onder wie rechters, ambtenaren en militairen - werden ontslagen of geschorst.

De Turkse regering heeft de Verenigde Staten gevraagd om Gülen uit te leveren. De geestelijke zelf ontkent elke betrokkenheid bij de couppoging.

Mensenrechtenorganisaties en westerse bondgenoten van Turkije uiten regelmatig kritiek op de aanpak van vermeende Gülen-aanhangers. President Erdogan zou de verdenking misbruiken om politieke tegenstanders uit te schakelen. De Turkse regering houdt vol dat het opsporen van aanhangers van de geestelijke nodig is voor de veiligheid in het land.