Bohemian Rhapsody schittert bij Golden Globes, Lady Gaga illusie armer

De film Bohemian Rhapsody, een ode aan de rockband Queen, is de grote winnaar geworden bij de Golden Globes. De film werd uitgeroepen tot beste film in de categorie drama. Hoofdrolspeler Rami Malek, die Freddy Mercury vertolkt, kreeg ook de prijs voor beste acteur dramafilm.

Malek bedankte Queen-leden Brian May en Roger Taylor voor de prijs. "En bedankt Freddy Mercury, voor de rol van mijn leven", zei hij op het podium in Beverly Hills. "Deze is voor jou, kanjer!"

De uitreiking van de filmprijzen eindigde in een kleine teleurstelling voor Lady Gaga. De zangeres werd genomineerd in drie categorieën maar verzilverde er slechts een. Ze won beste originele nummer voor het nummer Shallow, de titelsong van A Star Is Born. De categorieën beste actrice dramafilm ging naar Glenn Close voor haar rol in The Wife. En A Star Is Born moest het in de categorie beste film afleggen tegen Bohemian Rhapsody.

De prijs voor beste komedie/musical ging naar Green Book met Viggo Mortensen en Mahershala Ali, die ook de prijs voor beste mannelijke bijrol kreeg. De film, over een reis door het zuiden van de VS in de jaren zestig, won ook in de categorie beste scenario.