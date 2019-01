Flink meer DDoS-aanvallen, webwinkels in december massaal de dupe

Het aantal DDoS-aanvallen neemt rond bepaalde momenten vaker toe. "Hackers houden van vakanties", meldde beveiligingsbedrijf Cloudflare bijvoorbeeld al in 2012. Dat de aanvallers nu zo bewust kiezen voor de webwinkels als doelwit, is volgens Octavia de Weerdt simpel te verklaren. "Zeker in december zijn dat toch de eerste websites waar je aan denkt."

Dat komt de 19-jarige Simon (niet echte naam) bekend voor. Hij zat achter meerdere grote DDoS-aanvallen. "Je begint met een klein groepje mensen dat elkaar wil platleggen", zegt Simon. Gamers die geïrriteerd zijn door hun verlies, vallen elkaar dan bijvoorbeeld aan, zodat de ander geen internetverbinding meer heeft.