Kijkcijferrecord voor opening Wie is de Mol?

De eerste aflevering van het negentiende seizoen van Wie is de Mol? heeft gisteravond bijna 3 miljoen kijkers getrokken. Dat is de beste seizoensstart die het programma ooit had.

Het record stond tot gisteravond op naam van de seizoensopener in 2017, toen bijna 2,9 miljoen mensen keken. Vorig jaar waren het er bijna 2,7 miljoen en gisteravond stemden 2.986.000 mensen af op het programma.

Wie is de Mol? wordt dit seizoen voor het eerst gepresenteerd door Rik van de Westelaken. Vier jaar geleden was hij nog deelnemer en ontmaskerde hij Margriet van der Linden als mol. Daarmee won hij het programma.

Het AVROTROS-programma op NPO 1 was gisteren het best bekeken programma op de Nederlandse televisie, meldt de Stichting Kijkonderzoek. Het NOS Journaal van 20.00 uur eindigde met 2,4 miljoen kijkers op plaats twee, gevolgd door Holland's got Talent op RTL 4 (1,5 miljoen).