Gevluchte Oeigoeren in Istanbul: 'Iedereen kent mensen die in een kamp zitten'

Of hij blij is in Istanbul te zijn? "Ik ben hier in ieder geval veilig." En er is een sociaal vangnet: Turkije herbergt de grootste diaspora Oeigoeren. In verschillende wijken in Istanbul zijn groepen Oeigoeren te vinden, ze openden er winkeltjes en restaurants. We ontmoeten Ayup in een van die restaurantjes, de Oeigoerse pot staat op tafel. Dumplings met groentevulling, scherp gepeperde tofu, pasta in sojasaus.

Waardigheid gesloopt

"Het eerste wat ze doen als je in een kamp zit, is je waardigheid slopen", vertelt Ayup over zijn tijd in het interneringskamp. "Ik ben gemarteld en vernederd. Fysiek vernederd, verkracht." De bewakers beschuldigden hem van separatisme. Om de martelingen te stoppen, moest hij schuld bekennen. "Maar dat heb ik niet gedaan."

Daarover vertelt Ayup ook in de reportage die correspondent Lucas Waagmeester maakte: