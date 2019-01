Roep om aftreden Maduro van dertien landen

Twaalf Latijns-Amerikaanse landen en Canada roepen de Venezolaanse president Maduro op zich volgende week niet te laten beëdigen voor een nieuwe ambtstermijn. Alleen zo kan de democratie in Venezuela herstellen, zeggen afgevaardigden van de landen die samen zijn in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Van deze zogeheten Lima-groep ondertekende alleen Mexico de gezamenlijke verklaring niet. De linkse president Obrador heeft de banden met Venezuela aangehaald en hoopt op verandering via diplomatieke weg.

Maduro is sinds 2013 president van Venezuela en werd in mei herkozen. Zijn zege werd wereldwijd veroordeeld als ondemocratisch. Al voor die verkiezingen trok Maduro meer macht naar zich toe met een nieuwe grondwet. Bij protesten daartegen vielen meerdere doden.

Lege supermarkten

Venezuela verkeert behalve in een politieke ook al jaren in een zware economische crisis, met hyperinflatie en lege supermarkten. Veel Venezolanen zijn gevlucht naar onder meer Curaçao, Aruba en in mindere mate Bonaire. Ook in Spanje leven veel Venezolaanse expats.

De Lima-groep roept ook op tot zwaardere sancties tegen Venezuela en spreekt zijn steun uit voor een onderzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) naar misdaden tegen de menselijkheid in het land.

Argentinië, Chili, Colombia, Peru, Paraguay en Canada vroegen het ICC al eerder onderzoek hiernaar te doen. Sinds april 2017 loopt er een voorbereidend onderzoek naar het gebruikte geweld bij het neerslaan van de protesten tegen de nieuwe grondwet.