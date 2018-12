Airco's, tv's en banden op de kade; voorraad voor Venezuela uit Curaçao

De Curaçaose Venezolaan vertelt dat hij zelf alleen maar eten naar zijn familie in Valencia stuurt. "Mensen hebben niets meer, zelfs een goede maaltijd is niet meer vanzelfsprekend. Ik wil dat mijn familie ook een beetje een kerstgevoel krijgt. Maar op een lege maag is dat lastig."

Er is overigens wel eten in Venezuela, maar dat is zo verschrikkelijk duur dat er maar weinigen zijn die het kunnen betalen, legt een fruitverkoper uit. Hij pakt een mooie groene avocado in zijn handpalm en zegt: "Kijk, deze kost hier vier kwartjes, maar in Venezuela wel 15 gulden (7,50 euro, red.). Daar moet ik een maand voor werken."

Oorzaak is de hyperinflatie, waardoor de Venezolaanse Bolívar nauwelijks nog iets waard is. "We doen eigenlijk alles in dollars nu", zegt de marktkoopman. "Maar voor gewone mensen zijn die ook onbetaalbaar."

Eten of cadeaus

Het had dit jaar niet veel gescheeld of de barkjes waren voorgoed in Venezuela gebleven. President Maduro sloot de grenzen in januari en brak daarmee de belangrijkste aanvoerlijn van legale handel met Curaçao. Ook illegale handel, uiteraard, want daar was het Maduro om te doen. Dat heeft veel kwaad bloed gezet bij de Venezolanen aan de poort. "Als we de crisis willen bestrijden, moet Maduro weg", zegt een fruithandelaar.

Zijn landgenoten thuis moeten met Kerst kiezen tussen eten of cadeaus, legt hij uit. "Of je viert Kerst, maar dan kun je geen eten kopen. Of je koopt eten, maar dan kun je geen Kerst vieren."