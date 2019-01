Bewoners waarschuwden gemeente al voor vreugdevuur Scheveningen

Hem werd beloofd dat zijn melding zou worden meegenomen in de evaluatie, maar er is niets gedaan met zijn waarschuwing, denkt hij. "Achteraf praten is makkelijk, maar wij hebben hier juist vooraf meermaals voor gewaarschuwd", zegt hij tegen Omroep West.

Opheldering

De lokale fractie van de Partij voor de Dieren gaat uitleg vragen aan de burgemeester. "Men hoeft geen expert te zijn om in te zien wat er zou gebeuren als de kolkende vlammenzee zou worden aangewakkerd door een sterke landinwaartse wind", zei de fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad. "Het is daarom heel vreemd dat de burgemeester het aansteken van een grotere vuurstapel met dit weer heeft toegestaan."

Instituut Fysieke Veiligheid

Tijdens het vreugdevuur van de afgelopen oudejaarsavond braken er in de buurt van de houtstapels brandjes uit door rondvliegende vuurkooltjes. Auto's en gebouwen raakten beschadigd en de brandweer moest uit voorzorg huizen nat houden.

Naar aanleiding daarvan heeft burgemeester Krikke een onafhankelijk onderzoek aangekondigd. Vandaag maakte de gemeente bekend dat het Instituut Fysieke Veiligheid dat onderzoek gaat uitvoeren.

Nu duidelijk is wie het onderzoek gaat doen ligt de aandacht volgens Krikke nu "ten volle op de nazorg voor de bewoners en ondernemers." Vandaag is er op het stadsdeelkantoor van Scheveningen een loket ingericht waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Ook krijgen buurtbewoners binnenkort een brief met meer informatie.

Volgens de gemeente Den Haag hebben ongeveer zestig mensen zich bij de gemeente gemeld omdat ze schade hebben vanwege de vreugdevuren. Omdat er nog geen totaalbeeld is van alle claims kunnen verzekeraars nog geen schatting van de schade geven.