Veroorzaker Duits ongeluk met vijf doden wilde flitspaal ontwijken

Een dodelijk ongeluk bij de Duitse stad Stolberg vlak voor Kerst, blijkt te zijn veroorzaakt doordat een bestuurder een snelheidscontrole wilde omzeilen.

De 20-jarige man reed op 22 december met hoge snelheid op een weg waar 70 kilometer per uur was toegestaan. Om aan het radarsysteem te ontkomen, reed hij een stukje over op de andere rijstrook, zegt de politie na een onderzoek.

Op die rijbaan kwam een tegenligger aanrijden, die om een botsing te voorkomen uitweek naar links. Op dat moment trok ook de 20-jarige bestuurder de auto weer naar de rechterrijstrook, waardoor de auto's frontaal op elkaar klapten.

De tegemoetkomende auto vloog in brand en de inzittenden, een moeder en twee kinderen van 16 en 17, overleefden het ongeluk niet. In de auto van de snelheidsduivel kwamen twee passagiers om het leven van 21 en 22 jaar oud.

De chauffeur ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.