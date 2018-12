Frontale botsing in Duitse Stolberg kost vier mensen het leven

Bij een frontale botsing tussen twee auto's bij het Duitse Stolberg zijn vannacht vier doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn een beginnend automobilist van 17, die een van de auto's bestuurde, zijn moeder van 42 en zijn zusje van 16, schrijven Duitse media. De vrouw begeleidde haar minderjarige zoon bij het rijden.

De auto waarin de gezinsleden zaten, vloog in brand na de botsing en brandde volledig uit. In de andere wagen zaten vier personen. Zij zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen, een 21-jarige man, overleed daar aan zijn verwondingen. De andere drie personen, een man en twee vrouwen, verkeren nog in kritieke toestand.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk, dat zo'n dertig kilometer ten zuidoosten van Heerlen plaatsvond. Het gebeurde volgens een woordvoerder op een overzichtelijke landweg, dus agenten staan nog voor een raadsel.