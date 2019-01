Supermarkten lijken prijzen 'netjes' te verhogen

De helft van de supermarkten heeft volgens IPVdata relatief veel prijzen verhoogd op 1 januari, de andere helft van de supermarkten juist op 2 januari. Jumbo heeft de prijsverhogingen verspreid over meerdere dagen in december.

Financieel topman van Jumbo Ton van Veen, legde deze week in het radioprogramma Nieuws en Co uit dat het onmogelijk is om op een dag alle 32.000 schapkaartjes te vervangen: "Dus we hebben prijzen aangepast in december, en daar gaan we in januari mee verder."

Ook opvallend: Dirk en Deka verhoogden hun prijzen tot nu toe met 2,5 procent, minder dus dan de 2,83 procent. Poiesz - vooral groot in Friesland - had tot gisteravond geen enkele prijs aangepast.

Neppelenbroek had overigens ook weinig anders verwacht van de uitkomsten. "Supermarkten liggen nu onder een vergrootglas. Dan ben je natuurlijk stom als je vreemde dingen gaat doen. Supers letten ook enorm op elkaar. Maar ik sluit niet uit dat er later nog verhogingen komen, of misschien wel verlagingen als de ene supermarkt ontdekt dat de concurrent een paar centen minder heeft verhoogd."