Rapper Feis krijgt eerbetoon: 'Hij was klaar om het in 2019 te maken'

"Met Kerstavond zag ik hem voor het laatst", brengt ze snikkend uit. "Toen kwam ik hem op straat tegen." Hij was met zijn broertje, ze gaf hem een snelle groet. "Op 30 december heb ik hem nog een berichtje via Instagram gestuurd."

Twee dagen later werd Feis doodgeschoten. "Het is bizar. Ik tril, ik heb buikpijn, ik ben kapot. Helemaal als je erachter komt wat de reden is geweest. Het is onzin, gewoon onzin."

Feis werd doodgeschoten na een ruzie in een café om een omgestoten drankje. Zijn broer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De schutter is nog niet aangehouden. "Heel Rotterdam blijft hier om rouwen", vertelt Carlita. "Het zal vanaf nu elk jaar terugkomen: Oud en Nieuw is voor mij nooit meer hetzelfde."