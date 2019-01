'Rapper Feis doodgeschoten na ruzie om omgestoten drankje'

Een onbenullige ruzie lijkt de aanleiding voor de schietpartij in Rotterdam waarbij de rapper Feis is doodgeschoten. Meerdere bronnen zeggen dat de ruzie ontstond in een Kaapverdiaans café vanwege een omgestoten drankje.

Faisal Mssyeh, zoals de rapper echt heet, vierde Oud en Nieuw met vrienden in een huis. Dat was te zien op zijn Instagram-pagina; de video's zijn inmiddels verwijderd.

Daarna vertrok de vriendengroep naar het café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daar zou Feis iemands glas per ongeluk hebben omgestoten. Na een woordenwisseling escaleerde de situatie in het café, waarbij de broer van de rapper de ruzie probeerde te sussen.

Vanwege de onrust stuurde de eigenaar van het café de twee groepen naar buiten. Daar ging de ruzie verder. Kort erna trok iemand een wapen en schoot daarmee op Feis en zijn broer. De rapper overleed ter plekke. Zijn broer wist ondanks zijn zware verwondingen op eigen kracht naar het ziekenhuis te komen. Hij ligt daar nog steeds.

Zeven verdachten

De politie heeft inmiddels zeven verdachten aangehouden. Daarbij zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost. De verdachten zijn drie vrouwen van 15, 32 en 49 jaar en vier mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. Ze komen allemaal uit Rotterdam.

Een woordvoerder van de politie zegt dat er een groot onderzoek loopt. Er worden onder meer getuigen gehoord. Ook zoekt de politie beelden die zouden kunnen helpen in het onderzoek.

Morgen houden vrienden een eerbetoon voor de rapper op het Johannes de Vouplein in Rotterdam. "Het verdriet is zo groot bij iedereen en daarom willen wij hem ons respect tonen op het pleintje waar we zijn opgegroeid", staat op een uitnodiging. Aanwezigen worden gevraagd om witte ballonnen of witte rozen mee te nemen.