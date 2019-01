Zwaargewonde bij dodelijke schietpartij R'dam is broer van rapper Feis

De man die in Nieuwjaarsnacht zwaargewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam, is de 31-jarige broer Bilal van de doodgeschoten rapper Feis (Faisal Mssyeh). De broer raakte zwaargewond, maar wist op eigen kracht naar een ziekenhuis te komen. Daar ligt hij nog steeds.

In het onderzoek naar de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg zijn zeven verdachten gearresteerd. Het zijn een meisje van 15 en twee vrouwen en vier mannen van tussen de 32 en 45 jaar. Ze komen allemaal uit Rotterdam.

Ruzie

Bij het aanhouden van de zeven verdachten loste de politie een aantal waarschuwingsschoten. De zeven werden opgepakt op het Heemraadsplein, niet ver van de Nieuwe Binnenweg.

Uit getuigenverklaringen en onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat er voor de schietpartij vermoedelijk een ruzie is geweest in een café aan de Nieuwe Binnenweg. Er is sprake van het omstoten van een drankje. De politie zoekt nog meer getuigen die kunnen vertellen wat er zich heeft afgespeeld.