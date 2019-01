'Als je telefoon echt veilig moet zijn, gebruik dan geen gezichtsherkenning'

"Als je echt een veilige telefoon wilt hebben, dan kun je beter geen gezichtsherkenning gebruiken." Dat is het advies van professor Raymond Veldhuis van de Universiteit Twente in de NOS op 3 Tech Podcast. Veldhuis is gespecialiseerd in biometrie.

Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat zo'n 40 procent van de geteste smartphones die te ontgrendelen zijn met gezichtsherkenning gemakkelijk te foppen zijn met een pasfoto.

De vraag is volgens Veldhuis altijd hoe ver iemand wil gaan om je telefoon in te komen. "Als iemand daar heel veel moeite voor wil doen, dan zal dat altijd lukken. Maar het is wel zo dat het met een simpele gezichtsherkenner wat eenvoudiger is. Een foto pluk je tegenwoordig namelijk heel gemakkelijk van het internet. Met een vingerafdruk of een irisscan is dat een stuk moeilijker."