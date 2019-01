Bolsonaro pakt 'manipulerende' ngo's aan in Brazilië

De nieuwe president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft per decreet vergaande controle opgeëist over hulporganisaties in het land. Ook heeft hij de macht van het ministerie van Landbouw vergroot ten opzichte van inheemse stammen.

Leiders van de inheemse bevolking hebben boos gereageerd op de maatregelen, die volgens hen een bedreiging vormen voor hun reservaten. De uiterst rechtse Bolsonaro is een groot voorstander van grondstoffen winnen uit de Amazone.

Een dag na zijn aantreden gaf Bolsonaro de overheid de nieuwe bevoegdheden. De komende 120 dagen mag die toezien op en de controle uitvoeren over ngo's op Braziliaanse grondgebied. Deze bevoegdheden worden permanent als het Congres ermee instemt.

'Uitgebuit'

"Meer dan 15 procent van het nationale grondgebied is afgebakend als inheems land", twitterde de president gisteravond. In de gebieden wonen volgens Bolsonaro minder dan een miljoen mensen "die worden uitgebuit en gemanipuleerd door ngo's".

Het andere decreet geeft het ministerie van Landbouw de bevoegdheid over het wel of niet goedkeuren van nieuwe natuurreservaten. Volgens diverse media wordt dit ministerie sterk beheerst door de agrarische industriesector.

Correspondent Marc Bessems was eerder deze week op reportage bij een indianenstam die zich zorgen maakt over de plannen van de nieuwe president: