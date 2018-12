Inheemse Brazilianen vrezen Bolsonaro: 'Het wordt een bloedbad'

Bolsonaro blijft benadrukken dat hij de inheemse bevolking goedgezind is. "Niemand wil hen iets aandoen. Maar de reservaten zijn te groot." Bolsonaro verwees daarvoor naar het territorium van de Yanomami, in de Braziliaanse Amazone.

Dat is volgens Bolsonaro twee keer zo groot als de deelstaat Rio (of, zo je wilt: ruim twee keer Nederland). "En dat voor een bevolking van misschien 9000 indianen." Bolsonaro is onder meer bang dat de indianenreservaten uitgroeien tot onafhankelijke landen.

In het gebedshuis pakt David zijn gitaar en zet een lied in ter ere van zijn inheemse god. Als de klanken van het laatste akkoord langzaam verdwijnen, verzucht hij strijdlustig dat hij niet van plan is om zich zomaar gewonnen te geven. "Als het moet, verdedigen we onze rechten en ons grondgebied met ons leven."