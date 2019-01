Amateurspeurder stopt met zoektocht naar Willeke Dost na vernielingen

Ab Bruintjes, die al jaren actief zoekt naar het vermiste meisje Willeke Dost, stopt met de zoektocht. Zijn tuin in Koekange werd met de jaarwisseling vernield en daardoor voelt hij zich met zijn familie onder druk gezet. "Mijn familie mag nooit het slachtoffer zijn van dit soort zaken", zegt Bruintjes op Facebook.

Sinds 2010 is Bruintjes naar eigen zeggen geïnteresseerd in het mysterie rond de verdwijning van Willeke Dost. Het destijds 15-jarige meisje verdween in januari 1992. Bruintjes was samen met amateurspeurder Jan Huzen een van de initiatiefnemers van een actiegroep die zich hard maakte voor de zoektocht naar het vermiste meisje, van wie wordt aangenomen dat ze dood is.

Prikstokken en scheppen

De speurtocht van de groep richtte zich voornamelijk op een weiland achter de boerderij van de pleegouders van Willeke Dost. In november werd er door de politie gezocht. Op Eerste Kerstdag zochten Huzen en Bruintjes op eigen houtje in het weiland met prikstokken en scheppen. Er werd nooit iets gevonden.

Een paar dagen geleden zocht een groep van acht mensen ook in het weiland. Ze deden dat 's nachts. Door de politie werden ze uit het gebied gehaald.

Bruintjes denkt dat sommigen niet blij zijn met de zoektocht en dat daarom zijn tuin werd vernield. "Inmiddels krijg ik de indruk dat een deel van de bevolking van Koekange genoeg heeft van de huidige zoekmethode." Dat zijn familie en andere dierbaren druk voelen "gaat voor mij te ver", schrijft hij.

Bruintjes wil verder geen commentaar geven op zijn besluit, meldt RTV Drenthe.