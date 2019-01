Je slaapkamer als kantoor: het verhaal van tiener-ondernemers Elles en Zaid

'School vond het tof'

De tieners vinden de combinatie van ondernemen en school best lastig. Zaid: "Ik ben in 2015 naar Israël gegaan voor een businessreis, dat was midden in een schoolweek. Het was een lastige combinatie omdat ik gewoon leerplichtig was. School vond het wel tof dat ik mijn eigen bedrijf had. Ik heb mijn examens ook in een keer gehaald."