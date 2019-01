Dorp Glimmen jubelt na Postcodeprijs: 'Café vol met vrolijke mensen'

"Ik vond al die reacties wel geinig", zegt Niemeijer. Hij kijkt zelf ook altijd even op Google Streetview als bekend is waar de Postcodeprijs is gevallen. "En het was hilarisch dat presentator Winston Gerschtanowitz een oprijlaan van een kilometer moest aflopen om iemand te feliciteren."

Glimmen is een welvarend dorp, geeft hij toe. "Maar er zijn onder de 650 huishoudens in het dorp ook genoeg mensen met modale inkomens. Bijvoorbeeld ouderen, die het geld ook goed kunnen gebruiken."

Hechte gemeenschap

Niemeijer schat dat ongeveer de helft van het dorp in de prijzen is gevallen. Een van de mensen die minder geluk had, zegt tegen de NOS dat hij het zijn dorpsgenoten van harte gunt.

De gemeenschap in het Groningse dorp is hecht, vertelt Niemeijer. De meeste winnaars kent hij dan ook goed. Dat was ook het geval in het Friese dorp Eastermar, waar de Postcodeprijs vorig jaar viel.

Inwoners van die plaats opperden kort na de bekendmaking om een fonds op te richten voor dorpsgenoten die minder geluk hadden. Een jaar later is daar nog weinig van terechtgekomen. Maar weinig dorpelingen vonden zo'n fonds nodig, omdat in het dorp al veel sociale voorzieningen zijn.

Dubbel geluk

In Glimmen zijn zulke initiatieven nog niet aan bod gekomen. De meeste dorpelingen willen volgens Niemeijer eerst eens zien hoeveel ze precies hebben gewonnen.

Voor één stel uit het dorp is het dan helemaal feest. Omdat zij bezig zijn met een verhuizing binnen het dorp, hadden ze op twee adressen loten. Zij kregen gisteren al een cheque van 2,7 miljoen euro en kunnen morgenavond op nog een prijs rekenen.