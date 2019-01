Postcodeprijs valt in Glimmen, Groningen

De Postcodekanjer van 53,9 miljoen euro is gevallen in het Groningse Glimmen. Deelnemers met de postcode 9756 AK krijgen samen 26,95 miljoen euro. Dat zijn dertien huishoudens aan de Rijksstraatweg.

Wie van hen hebben meegespeeld, wordt later vanavond bekendgemaakt. Deelnemers uit de winnende wijk, met de overige postcodes beginnend met 9756, krijgen samen ook 26,95 miljoen euro. Glimmen heeft in totaal ruim duizend inwoners.

Eastermar

Vorig jaar viel de prijs in Eastermar, in Friesland. Daar wilde een aantal winnaars een fonds op te richten voor dorpsgenoten die geen prijs hadden, maar een jaar later is daar nog weinig van terechtgekomen.