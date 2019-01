Boa met Oud en Nieuw: 'Als de hel losbreekt, zal je weg moeten rennen'

Tien jaar werkte hij als agent in Amsterdam, maar als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heeft hij meer regelmaat én haalt hij meer voldoening uit zijn werk. Ismail Agourzil werkt als boa in Hilversum, waar twee vuurwerkvrije zones zijn. Aan Agourzil en zijn collega's afgelopen nacht de taak dit verbod te handhaven, gewapend met een portofoon en een paar handboeien.

Eigenlijk is dat te weinig, stelde de Nederlandse Boa Bond vorige maand al. Buitengewoon opsporingsambtenaren zijn volgens de vakbond helemaal niet uitgerust zijn voor het handhaven van vuurwerkverboden. "Ze hebben geen wapenstok, pepperspray of bodycam", zei de voorzitter. "Maar ze worden wel in risicogebied geconfronteerd met de ernstige gevolgen van vuurwerk."

Voor Agourzil betekent het gebrek aan middelen dat je in hele ernstige gevallen moet wegrennen. "Je moet het zien te doen met je handen, met je boeien, bij wijze van, met je porto en met je mond. En als de hel losbreekt, zal je weg moeten rennen. Andere middelen hebben wij niet."

Verslaggever Nicole le Fever liep in de nieuwjaarsnacht mee met Agourzil: