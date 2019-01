Hiphopwereld verbijsterd door dood Feis, 'lievelingsrapper uit mijn jeugd'

Blootgeven

Het soloalbum betekende een omslag. "Dit is de volwassen Feis", zei de rapper bij de release. "Ik heb mezelf helemaal blootgegeven op dit album." Hij rapte onder meer over zijn criminele verleden en over hoe moeilijk het is daarmee af te rekenen.

"Het was een zoektocht naar de juiste toon. Ik hou nog steeds van de stoerdoenerij, maar wilde méér geven op mijn album", omschreef hij het schrijfproces. "Er staan dingen op waar ik me bijna voor schaam om te laten horen, maar dat is goed denk ik. Dat is eerlijk, zielenmuziek."