Rotterdamse rapper Feis (32) overleden

Faisal Mssyeh, beter bekend als de Rotterdamse rapper Feis, is vannacht op 32-jarige leeftijd overleden. Dat melden bekenden van hem en zijn platenlabel TopNotch via sociale media.

Hoe hij is overleden, is niet bekendgemaakt. Mogelijk is hij de 32-jarige man die afgelopen nacht op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is doodgeschoten, maar de politie kan dat niet bevestigen.

"Ik kan het niet geloven. Ga je missen, jouw super talent, gevoel voor humor en hoe je altijd klaar stond voor iedereen", schrijft TopNotch-baas Kees de Koning op Instagram. TopNotch wenst de nabestaanden van Mssyeh veel sterkte toe.

Ali B

Mssyeh brak in 2007 door met zijn bijdrage aan het nummer Klein, klein jongetje van rapper U-Niq. "Rust in vrede Feis, mijn kleine broertje", schrijft U-Niq op Facebook.

In 2014 bracht Feis zelf het album Hard van buiten, gebroken van binnen uit. Een jaar later deed hij mee aan het televisieprogramma Ali B op volle toeren. Daar bracht Ali B hem in contact met zangeres Maribelle, met wie Feis een duet zong.

Ook radio-dj Giel Beelen reageert geschokt op de dood van de Rotterdamse rapper. "Een gemis voor de Nederlandse hiphop", zegt hij. Ali B citeert op Instagram een deel van een vers uit de Koran: "Wij behoren tot God en zullen naar hem terugkeren."