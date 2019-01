Ruimtesonde New Horizons veilig langs ruimterots Ultima Thule

NASA heeft een nieuw signaal binnengekregen van de ruimtesonde New Horizons. Dat betekent dat de sonde succesvol langs de ruimterots Ultima Thule is gescheerd. Er heeft zich geen botsing voorgedaan en de New Horizons ligt nog op koers.

"De ruimtesonde is in goede staat. Het is gelukt om de verste passage van een hemellichaam ooit uit te voeren", zei de vluchtleider toen de gegevens binnenkwamen. Het leverde haar applaus op in het vluchtcentrum.

New Horizons is een planeetverkenner van de NASA. In de vroege ochtend (ongeveer 06.30 uur Nederlandse tijd) bereikte hij de ruimterots, zo'n 6,6 miljard kilometer van de aarde, in de Kuipergordel. Het is zijn tweede bestemming, na Pluto.

Ongeveer tien uur na de flyby kreeg NASA het signaal dat die was gelukt. De New Horizons vloog met ongeveer 51.500 kilometer per uur langs Ultima Thule, op ongeveer 3500 kilometer afstand.

700 miljoen

Naar verwachting zal het nog een paar uur duren voordat de eerste doorgestuurde foto's van het stuk oer-rots uit de ruimtesonde de aarde hebben bereikt. De foto's in de hoogste resolutie zullen pas in februari binnenkomen.

Tot nu toe moest NASA het doen met foto's van enkele pixels. Op betere beelden zal de oppervlakte van het hemellichaam veel duidelijker te zien zijn. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden of Ultima Thule één pindavormige rots is van 35 bij 15 kilometer, of twee objecten die om elkaar draaien.

De New Horizons passeerde in 2015 Pluto. De missie heeft 700 miljoen euro gekost.