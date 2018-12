Ontmoeting aan rand van zonnestelsel: New Horizons bij Ultima Thule

Het wordt een razend spannende jaarwisseling voor Gerhard Kruizinga. Met zijn team was hij de afgelopen dagen continu aan het herberekenen hoe NASA-sonde New Horizons vannacht het beste langs de ruimterots Ultima Thule kan vliegen. Zelfs tijdens de Kerstdagen gingen ze door.

New Horizons, de planeetverkenner die in 2015 spectaculaire beelden van dwergplaneet Pluto maakte, komt in de vroege Nieuwjaarsochtend (06.33 uur Nederlandse tijd) aan bij zijn tweede bestemming, een ca. 30 kilometer breed object in de Kuipergordel.

Daarna duurt het nog uren voordat de foto's met de lichtsnelheid naar de aarde zijn gestuurd, want Ultima Thule staat gigantisch ver weg, zo'n 6,6 miljard kilometer. Het is daarmee - na Pluto zelf, die soms nog verder van de aarde staat - het verst verwijderde hemellichaam dat ooit door een ruimtevaartuig is bezocht.

Waar is Ultima Thule?

Kruizinga, die na zijn studie lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft in de VS promoveerde en sindsdien aan een groot aantal NASA-missies meewerkte, zit in het schaduw-navigatieteam voor New Horizons. "NASA heeft vaak twee teams die totaal onafhankelijk van elkaar de koers berekenen", vertelt hij een paar dagen voor de scheervlucht aan de rand van ons zonnestelsel. "Dat is ontzettend belangrijk. De uitkomsten worden met elkaar vergeleken om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt."

Het is bepaald geen koud kunstje: niet alleen is Ultima Thule ontzettend ver weg, de sonde heeft een snelheid van ruim 50.000 kilometer per uur en computercommando's doen er ook zes uur over om New Horizons te bereiken. Maar dat is niet eens de grootste uitdaging, vertelt Kruizinga. "We weten niet helemaal precies waar Ultima Thule is. Vijf maanden geleden zijn we begonnen met foto's maken om de baan beter te bepalen. Drie dagen voor de fly-by is het object nog steeds maar één pixel groot, maar met die kennis zien we wel steeds nauwkeuriger waar New Horizons is ten opzichte van Ultima Thule."