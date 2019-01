Rusland pakt Amerikaanse burger op voor spionage

De Russische geheime dienst FSB heeft in Moskou een Amerikaanse burger opgepakt op verdenking van spionage. Tegen de man, die vrijdag al is aangehouden, is een strafrechtelijk onderzoek geopend.

Volgens de FSB is hij op heterdaad op spionage betrapt. Meer werd er niet over bekendgemaakt. Op spionage staat in Rusland tien tot twintig jaar gevangenisstraf.

De familie van de man heeft zijn naam bekendgemaakt, Paul Whelan, en gezegd dat hij geen spion is. Volgens zijn broer, David Whelan, was Paul Whelan, een voormalige militair, in Moskou voor een trouwerij.

Maria Boetina

"Wij maken ons grote zorgen over zijn veiligheid en welzijn. Hij is zonder twijfel onschuldig en we vertrouwen erop dat zijn rechten worden gerespecteerd", zegt de broer tegen de Amerikaanse zender CNN. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verzocht om toegang tot Whelan.

De relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten is ernstig verstoord sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014. De VS heeft samen met andere westerse landen sancties tegen Rusland ingesteld.

In december stond een Russin, Maria Boetina, terecht in de VS voor spionage. Ze heeft bekend dat ze als studente in de VS is geïnfiltreerd in de overwegend Republikeinse wapenlobby NRA, met de bedoeling om invloed te krijgen op de Amerikaanse politiek.