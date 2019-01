Thaise koning in mei gekroond, na 2,5 jaar

De koning van Thailand wordt in mei officieel gekroond. De 66-jarige Maha Vajiralongkorn, ook Rama X genoemd, zit rond die tijd al bijna 2,5 jaar op de troon.

Vajiralongkorn volgde in december 2016 zijn vader Bhumibol op nadat die was overleden. Hij gaf toen al zijn ja-woord voor het koningschap, maar de kroningsceremonie werd naar Thais gebruik uitgesteld tot na de rouwperiode.

'Voor het geluk van de natie'

Tussen 4 en 6 mei van dit jaar zal Rama X worden geïnaugureerd, in een reeks van ceremonies. "Zijne Majesteit acht dat het moment om de ceremonie te houden volgens de koninklijke traditie, en voor het geluk van de natie", schrijft het koningshuis in een verklaring.

Koning Rama X verwees gisteravond in een nieuwjaarstoespraak nog naar zijn overleden vader, die in Thailand werd vereerd als een halfgod. Hij wenste de Thaise bevolking daarnaast veel geluk en wijsheid in het nieuwe jaar.

Staatsgreep

De kroning van Vajiralongkorn volgt enkele maanden na de landelijke verkiezingen in Thailand, die zijn gepland op 24 februari. Thailand wordt sinds 2014 bestuurd door het leger, dat aan de macht kwam na een staatsgreep.