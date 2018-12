Turks tv-station toont beelden van 'transport resten Khashoggi'

Persbureau Reuters heeft de Saudische regering om een reactie gevraagd. Die heeft niet gereageerd.

Opdracht van kroonprins

Khashoggi was columnist bij The Washington Post en een criticus van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij werd op 2 oktober vermoord toen hij in het Saudische consulaat-generaal in Istanbul papieren voor zijn huwelijk in orde wilde laten maken. Zijn lichaam is nooit gevonden.

De Saudiërs zeiden in eerste instantie dat Khashoggi het consulaat na zijn afspraak in gezonde toestand had verlaten. Later die maand was het verhaal dat hij bij een gevecht in het consulaat was omgekomen. Weer later erkende Saudi-Arabië dat Khashoggi doelbewust is vermoord, om eraan toe te voegen dat de kroonprins zelf van niets wist.

Volgens The Washington Post gaat de Amerikaanse geheime dienst CIA ervan uit dat kroonprins Mohammed zelf opdracht voor de moord heeft gegeven.