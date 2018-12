Doden bij verkiezingen Bangladesh, oppositie verwerpt uitslag bij voorbaat

Bij de verkiezingen in Bangladesh zijn zeker zeventien doden gevallen bij geweld tussen aanhangers van de regering en de oppositie. De stembureaus zijn inmiddels gesloten. De waarschijnlijke winnaar is zittend premier Hasina (71), die al tien jaar onafgebroken aan de macht is en ook in de jaren 90 al minister-president was.

Aanhangers van Hasina's partij, Awami Liga, en oppositiepartij BNP gingen in verschillende delen van het land met elkaar op de vuist. Op sommige plaatsen moest het stemmen onderbroken worden in verband met het geweld. Een stembureau kon helemaal niet opengaan, omdat de stembiljetten waren gestolen.

De nationalistische BNP noemt de verkiezingen een klucht en wil een nieuwe stembusgang. "We wijzen de uitslag af en eisen een nieuwe verkiezing onder een neutrale regering." De waarnemend leider van de BNP zegt dat zeker honderd kandidaten van de oppositie zich al hebben teruggetrokken.

'Intimidatie in stembureaus'

Persbureau Associated Press meldt dat het meer dan vijftig meldingen heeft gehad van mensen die in het bijzijn van partijleden van Awami Liga moesten stemmen. Kiezers klaagden ook dat ze in de stembureaus zijn bedreigd.

"Er zijn wat losse incidenten geweest. We hebben de autoriteiten gevraagd het af te handelen", zei de voorzitter van de kiescommissie in reactie op de klachten over intimidatie. Hij zei dat alle meldingen worden onderzocht.

De uitslag van de verkiezingen leek al vast te staan voordat de stembureaus opengingen. Gedurende de campagne beschuldigden oppositieleden de regering ervan dat duizenden critici en politieke tegenstanders van Awami Liga zijn opgesloten. Ook BNP-politica en oud-premier Khaleda, de belangrijkste tegenstander van Hasina, zit vast op verdenking van corruptie.

Internet afgesloten

Dat premier Hasina er vertrouwen in heeft dat ze een derde ambtstermijn verovert, blijkt wel uit het feit dat ze buitenlandse journalisten en waarnemers in haar ambtswoning heeft uitgenodigd om daar te wachten op de uitslagen.

In Bangladesh wonen zo'n 160 miljoen mensen. Ongeveer 104 miljoen daarvan zijn stemgerechtigd. Om te voorkomen dat de verkiezingen net als in 2014 uitlopen op geweld, zijn ongeveer 600.000 ordetroepen ingezet bij de 40.000 stembureaus in het hele land. Ook heeft de regering mobiel internet afgesloten om grootschalige protesten in de kiem te smoren.