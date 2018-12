Uitslag lijkt al zeker bij verkiezingen Bangladesh

De stembureau's in Bangladesh zijn opengegaan voor parlementsverkiezingen waarvan de uitslag al bij voorbaat lijkt vast te staan. Premier Hasina (71), die al tien jaar onafgebroken aan de macht is, mikt op een derde ambtstermijn op rij. Ook in de jaren 90 was ze al premier.

Haar belangrijkste tegenstander, de 74-jarige oppositieleidster en voormalige premier Khaleda, doet niet mee: die zit in de gevangenis omdat ze wordt beschuldigd van corruptie, niet voor het eerst overigens. Beide vrouwen bestrijden elkaar al decennia te vuur en te zwaard. De zoon van Khaleda wordt in Bangladesh gezocht omdat hij in 2004 leiding zou hebben gegeven aan een samenzwering om Hasina te vermoorden.

De verkiezingscampagne is gewelddadig verlopen en zondagochtend maakten de straten van de hoofdstad Dhaka een verlaten indruk. Veel mensen zijn naar hun plaats van herkomst gegaan om te stemmen. Overal in het land zijn militairen ingezet. De oppositie zegt dat er tijdens de campagne vaak kandidaten en aanhangers zijn bedreigd en opgepakt.

Hoger minimumloon

Maar de partij van Hasina ontkent dat dat is gebeurd en hamert op de economische groei die Bangladesh onder haar bewind heeft doorgemaakt. Die was het afgelopen jaar bijna 8 procent, tegenover iets meer dan 5 procent toen ze in 2009 aan de macht kwam.

De motor van de Bengaalse economie is de kledingindustrie, en de export van kleding verdriedubbelde in de laatste tien jaar: die is nu ruim 26 miljard euro waard. Het land is na China de grootste kledingproducent ter wereld.

Als Hasina zoals verwacht aan de macht blijft, zal ze te maken krijgen met de werknemers uit de kledingindustrie, die steeds nadrukkelijker vragen om een hoger minimumloon.

Westerse media

De ervaren Hasina (zij is de dochter van de stichter van Bangladesh, Mujibur Rahman) krijgt internationaal lof voor de opvang door Bangladesh van honderdduizenden Rohingya-vluchtelingen uit buurland Myanmar, maar ze krijgt ook steeds meer kritiek vanwege haar autoritaire optreden.

Verzinsels van "westerse media", zegt haar zoon, tevens de belangrijkste communicatieadviseur van de regering, tegen persbureau Reuters. Ze ziet die verhalen als een compliment, als een 'ereteken'.