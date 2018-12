Rotterdamse politie in gesprek met Duitse collega's over terreurverdachte

De Rotterdamse politie heeft Duitsland gevraagd om een terreurverdachte uit de havenstad over te leveren. Deze man werd aangehouden in de Duitse stad Mainz. Vier andere verdachten werden opgepakt in het centrum van Rotterdam en in het oosten van de stad.

De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Over de vijfde terreurverdachte in Mainz wil de Rotterdamse politie weinig kwijt. "We zijn met de Duitse autoriteiten in gesprek. We willen ook de omvang van de dreiging goed in kaart brengen en zorgvuldig onderzoek doen. Daarom kan ik er verder niks over zeggen", aldus een politiewoordvoerder.

Of de verdachte snel naar Nederland kan worden overgebracht, hangt volgens RTV Rijnmond ook af van de medewerking van de man.

Oud en Nieuw

In vergelijkbare zaken wordt eerst maandenlang onderzoek gedaan. Hier was dit niet het geval en werd besloten om direct in te grijpen, ook omdat Oud en Nieuw voor de deur staat. De komende dagen moet het Openbaar Ministerie kijken of er genoeg bewijsmateriaal is. Zo niet, dan kunnen ze volgens NOS-verslaggever Robert Bas over een paar dagen weer op vrije voeten komen.

De verdachten zijn tussen de 20 en 30 jaar oud en hebben een niet-westerse achtergrond. Eén van de mannen, Saleh M. is statushouder en heeft een Syrische achtergrond. Zijn computer is in beslag genomen. Een andere verdachte heeft een Egyptische achtergrond.

Eenheden van de Dienst Speciale Interventies hielpen politieagenten bij de actie. Een paar dagen geleden kreeg de politie aanwijzingen dat de mannen mogelijk iets van plan waren. Ook zouden ze wapens hebben gehad. Maar in de woningen die de politie doorzocht, zijn geen wapens gevonden.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam noemt de aanhoudingen geen aanleiding om de veiligheidsmaatregelen rondom viering van Oud en Nieuw in de stad te verzwaren.