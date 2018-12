Weduwe co-piloot ramptoestel Lion Air sleept Boeing voor rechter

De weduwe van de co-piloot van het verongelukte vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air sleept Boeing voor de rechter. Volgens haar is de Amerikaanse vliegtuigbouwer schuldig aan de dood van haar man.

Het vliegtuig stortte eind oktober in de Javazee. Daarbij kwamen alle 189 passagiers en bemanningsleden om het leven.

Uit onderzoek is gebleken dat de Boeing technische gebreken had. De sensor die vaststelt wat de hoek van de vleugels is ten opzichte van de luchtstroom, werkte niet. Daardoor verloor het toestel snel hoogte.

Onredelijk gevaarlijk

Passagiers die een dag eerder met hetzelfde toestel vlogen, zeiden ook al dat het vliegtuig een paar keer snel hoogte verloor, weer naar boven klom, gas terugnam en opnieuw hoogte verloor. Na de crash heeft Boeing alle maatschappijen die met hetzelfde type vliegen, gewaarschuwd en nieuwe instructies gegeven.

Volgens de weduwe van de co-piloot moet Boeing aansprakelijk worden gesteld voor het technische probleem, omdat haar man met een "onredelijk gevaarlijk" vliegtuig vloog.

Er lopen ook nog andere zaken tegen Boeing vanwege de crash met het Lion Air-toestel.