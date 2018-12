Dodelijke aanslag op toeristenbus met Vietnamezen in Egypte

In Egypte zijn zeker twee doden en twaalf gewonden gevallen bij een aanslag op een bus. Volgens de eerste berichten ontplofte een bermbom in de buurt van de piramides van Gizeh, vlak bij Caïro, toen er een bus met veertien Vietnamese toeristen langsreed.

Onder de gewonden zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken twee Egyptenaren, onder wie de chauffeur van de bus.

In Egypte zijn eerder aanslagen gepleegd op toeristen, maar de laatste dateert van een jaar geleden. Toen werden twee Duitse toeristen doodgestoken in de badplaats Hurghada. In de Sinaï plegen moslimextremisten geregeld aanslagen op militairen en politiemensen. Ook de koptische christenen zijn geregeld doelwit geweest van bloedige aanslagen.