Mark (24) wil de toekomst van zijn Groningse dorp veiligstellen

Enkele jaren geleden ging de regenboogvlag uit, zodat iedereen wist dat hij uit de kast was gekomen. "Ik dacht, nu wordt het tijd om het te laten weten. Dit is dus Mark." Hij werkt bij een veehouder na zijn mbo-opleiding dierverzorger. Vertelt over zijn rampzalige cito-score op de basisschool. "Als ik moest rekenen werd het chaos in mijn hoofd."

Zijn onderwijzer geloofde in hem, in tegenstelling tot de mevrouw van een onderwijsinstelling die met haar vragenlijst langskwam. Die jongen gaat niet naar het speciaal onderwijs, liet hij haar weten en zo gebeurde.

"Mooi werk hè", zegt hij terwijl hij in de stal de koeien aansluit op de melkmachine. Altijd natuur om zich heen. Ook vanuit de werkplaats van zijn vader kijk je uit over de weilanden. In de zomer is het er druk met weidevogels. "Mooier dan dit is er niet." Maar het is meer dan de voorkeur voor groen en verte dat hem bindt aan Middelstum.