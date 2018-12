Pauline Broekema neemt na 34 jaar afscheid: 'Kijken, kijken, kijken'

De unieke stijl werd niet door iedereen gewaardeerd, zeker in de beginjaren. In een tijd dat er nog maar weinig vrouwen met prominente rollen waren bij het NOS Journaal ('Journaal krijgt vrouwengezicht' kopte De Telegraaf bij de aanstelling van Broekema en Maartje van Weegen), werd deze vorm van journalistiek als soft bestempeld, truttig zelfs. Human intrest werd al snel gezien als zoetsappig.

Keer op keer ging columnist Jan Blokker over Broekema tekeer in de Volkskrant. "Een diacones bij de armen en zieken" was ze voor hem, "een teken van voortgeschreden m/v-discriminatie" noemde hij haar aanstelling. "Het NOS Journaal moet Pauline Broekema niet naar de Perzische Golf sturen, want er kan altijd wat in Spakenburg gebeuren", schreef hij over haar voorliefde voor regionale onderwerpen.

"Ik vond dat moeilijk. Er was toen op de redactie weinig aandacht voor wat kritiek met iemand kan doen. De houding was vaak: je hebt voor dit vak gekozen en je moet er maar tegen kunnen. Het was niet altijd even leuk. "