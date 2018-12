Geen animo voor slooppremie oude diesels Arnhem

Het aantal eigenaren van oude dieselpersonenauto's dat 1000 euro slooppremie krijgt van de gemeente Arnhem is op één hand te tellen. Tot nu toe komen drie autobezitters in aanmerking voor de bonus.

Arnhem heeft sinds dit jaar de strengste milieuzone van Nederland. Oude diesels die zijn gebouwd vóór 2005 mogen een groot deel van de binnenstad niet meer in. Op 1 januari 2019 wordt de milieuzone in de Gelderse hoofdstad verder uitgebreid met onder meer de singels.

Als compensatie biedt de gemeente Arnhem een slooppremie van 1000 euro voor oude diesels. Maar daar bestaat weinig animo voor, meldt Omroep Gelderland. Volgens de gemeente zijn er tot twee weken geleden zes aanvragen ingediend. Drie ervan zijn gehonoreerd; de andere autobezitters bleken niet in het centrum te wonen of te werken. Hun verzoeken zijn afgewezen.

Groot deel oude diesels is verdwenen

Dat lage aantal verbaast Peter Staal van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC). De KNAC was destijds een van de felste critici van de milieuzone in Arnhem. "Drie is wel heel erg aan de lage kant", zegt hij. Volgens berekeningen van de gemeente Arnhem zelf reden in maart nog zo'n 800 oude diesels rond.

"Maar wat je ziet is dat veel mensen vooruitlopen op de maatregelen. Want naast de milieuzone in Arnhem heb je ook die in Utrecht en Amsterdam. In de loop van 2020 gaat er een centrale regeling in die voor veel gemeentes in Nederland gaat gelden. Een groot deel van de oude diesels is om die reden simpelweg verdwenen."

Vervuiling komt van buiten de stad

Het 'verdwijnen' van de oude diesels betekent volgens Staal nog niet dat de milieuzones effect sorteren. "Het doel van die zones was verbetering van de luchtkwaliteit, maar daar is geen sprake van", benadrukt hij. "In Utrecht bijvoorbeeld hebben we uitgebreid geprocedeerd tegen de milieuzone. Daar is uitgerekend dat 93 procent van de vervuiling van buiten de stad komt. En van de zeven procent die ín de stad wordt veroorzaakt, is dan nog maar een heel klein deel afkomstig van oude diesels."

In Arnhem is dat niet anders, denkt Staal. "Je zit daar om de hoek bij Duitsland, met het Roergebied en z'n sterk vervuilende bruinkoolwinning. Ik kan me niet anders voorstellen dat ook in Arnhem het grootste deel van de luchtverontreiniging van buiten de stad afkomstig is."