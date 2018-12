Nederland breidt zwarte lijst tegen belastingontwijking uit

Er komen meer landen op de zwarte lijst die belastingontwijking moet tegengaan. Het ministerie van Financiën heeft vandaag bekendgemaakt dat Nederland die lijst met zestien landen uitbreidt.

Onder meer bekende belastingparadijzen als Guernsey, Jersey en Belize zijn nu toegevoegd, evenals Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Bij elkaar gaat het nu om 21 landen. Daarmee gaat Nederland verder dan de Europese Unie, die nu nog maar vijf landen op de lijst heeft staan.

Ontwijking via Nederland

Met de maatregel wil het ministerie belastingontwijking harder kunnen aanpakken. Op dit moment stroomt veel geld via ons land naar landen met lage belastingtarieven, die daarom bestempeld worden als belastingparadijzen.

De regering wil daar een stokje voor steken. Om onderscheid te kunnen maken tussen gewenste en ongewenste internationale constructies helpt het om een lijst op te stellen van notoire belastingontwijklanden.

Wat gaat er veranderen?

Deze lijst kan de overheid gebruiken voor drie verschillende maatregelen. Zo gaat er op 1 januari een regel in die moet voorkomen dat bedrijven belasting ontwijken door delen van hun vermogen te verschuiven naar landen waar de belasting laag is: de landen op de lijst.

Ook moeten bedrijven in de genoemde landen vanaf 2021 ruim 20 procent belasting gaan betalen over de rente en royalty's die ze uit Nederland ontvangen. Het doorschuiven van rente en royalty's vanuit ons land naar het buitenland is namelijk een andere beproefde methode om belasting te ontlopen.

Tot slot kunnen bedrijven in landen op de lijst geen speciale afspraken meer maken met de Nederlandse Belastingdienst, de zogeheten rulings. Dat zijn overeenkomsten waarin Nederland bedrijven die internationaal opereren vooraf duidelijkheid kan geven over hoeveel belasting ze uiteindelijk zullen moeten betalen over internationale transacties die via Nederland lopen.